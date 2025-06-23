Kiliseye yönelik terör saldırısı sonrası Şam sokaklarından dayanışma mesajları geldi - Son Dakika
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Kiliseye yönelik terör saldırısı sonrası Şam sokaklarından dayanışma mesajları geldi

23.06.2025 15:01
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Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ tarafından Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen saldırının ardından kentte yaşayan halk, dayanışma ve toplumsal birlik mesajı verdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ tarafından Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen saldırının ardından kentte yaşayan halk, dayanışma ve toplumsal birlik mesajı verdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef aldığı saldırı sonrası halk, saldırıya sert şekilde tepki göstererek bunun, toplumsal birliği bozamayacağını ifade etti.

Şam'ın Müctehid Mahallesi'nde yaşayan Halit Keşvani, AA muhabirine, kiliseye düzenlenen terör saldırısının haberini aldığında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Keşvani, "Suriye halkı, bu tür saldırılardan etkilenmez. Ben bir Müslüman'ım ama şunu açıkça söylüyorum: Kiliseleri yaksalar, Hristiyanların mumlarını camilerimizde yakarız." dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileyen Keşvani, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasının önemine işaret etti.

Şam'da yaşayan Deyrizorlu Abdullah Haj da İslam dininde insan öldürmenin en büyük günahlardan biri olduğunu belirterek, Suriye toplumunun bu tür terör eylemlerinden etkilenmeyeceğini vurguladı.

Haj, "Suriye'deki etnik yapı homojendir, birlikte yaşamımız bu saldırılarla sarsılmaz. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Birlikte tek yumruk olacağız." diye konuştu.

"Mezhep çatışması ve fitne yaratılmaya çalışılıyor"

İmad Aziz de Suriye halkının, saldırıyı büyük bir şokla karşıladığını ifade etti.

Saldırının asıl amacının tüm Suriyeliler tarafından fark edildiğini dile getiren Aziz, "Bir nebze istikrar sağlandıktan sonra mezhep çatışması ve fitne çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Saldırının toplumlar arasındaki kardeşlik bağlarını zedelemeyeceğini vurgulayan Aziz, "En içten taziyelerimizi iletiyoruz. Hristiyanlar, bizim mahalle ve okul arkadaşlarımızdır, onlarla birlikte yaşamımızı hiçbir şey bozamaz." şeklinde konuştu.

"Toplumumuzun dokusu sağlam

Şamlı Halit Feç, saldırıyı sert dille kınayarak, "Ayin esnasında bir kilisenin hedef alınmasını hiçbir etnik veya dini grup kabul edemez. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Feç, Suriyelilerin bu tür saldırılar karşısında bilinçli olduğunu vurgulayarak, "Toplumumuzun dokusu sağlam; tarihini, geçmişini ve medeniyetini iyi biliyor. Burada sevgi, saygı ve kardeşlik içinde yaşamaya devam ediyoruz. Bu tür olaylar bizi daha da birleştiriyor." dedi.

Ülkenin yaşadığı zorluklara değinen Feç, "Hükümetimiz henüz yeni kuruldu. 14 yıl boyunca harap olmuş bir ülkede her şeyin hızlıca düzelmesi mümkün değil ancak Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, elinden gelenin fazlasını yapıyor ve halk da onun arkasında." diye konuştu.

Kassa Mahallesi'nden Ebu Muhammed Neşevati de saldırıyı gerçekleştirenlerin terör grupları olduğuna işaret ederek, vatandaşların şüphe duydukları herhangi bir olayı devlete ihbar etmelerinin gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin elinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Neşevati ancak bu tür saldırının "beklenmedik" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiliseye yönelik terör saldırısı sonrası Şam sokaklarından dayanışma mesajları geldi - Son Dakika

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