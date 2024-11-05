Kilitbahir Kalesi Müzesi Ziyarete Kapalı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kilitbahir Kalesi'nin ana kulesinde detaylı bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kilitbahir Kalesi Müzesi'nin, çalışmalar nedeniyle 19 Kasım tarihine kadar ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.