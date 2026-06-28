Kilitli Parke Tesisi İşçisine Kaza: Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kilitli Parke Tesisi İşçisine Kaza: Hayatını Kaybetti

Kilitli Parke Tesisi İşçisine Kaza: Hayatını Kaybetti
28.06.2026 18:24
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Gülşehir'de harç karma makinesine sıkışan Dursun Çavdar, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çalıştığı kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışıp yaralanan Dursun Çavdar (30), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Çavdar, henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çavdar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Çavdar, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çavdar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, A.T., N.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Dursun Çavdar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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