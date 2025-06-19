Kilo Ölçüm Kampanyasında 3,5 Milyon Katılım

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının ilk 5 haftasında yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere 3 milyon 572 bin 436 kişinin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yapılan ölçümler sonucunda 2 milyon 221 bin 201 kişinin vücut kitle indeksinin normal kilo aralığının üzerinde çıktığı ortaya kondu.

Ölçümü yapılan kişilerden yaklaşık yüzde 5'inin zayıf, yüzde 32'sinin normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 28'inin obez aralığında olduğu, erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranının daha fazla olduğu tespit edildi.

Kampanyanın 7-13 Haziran tarihlerini kapsayan beşinci haftasında rekor katılım gerçekleşti ve 441 bin 269'u erkek, 489 bin 672'si kadın olmak üzere toplam 930 bin 941 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 930 bin 941 kişinin yüzde 5,9'unun zayıf (VKİ<18,5), yüzde 33,2'sinin normal (18,5?VKİ<25,0), yüzde 35,1'inin fazla kilolu (25,0?VKİ<30,0) ve yüzde 25,8'inin ise obez (30,0?VKİ) sınırları içinde olduğu belirlendi.

Vücut Kitle İndeksi normal kilo aralığının üzerinde hesaplanan 300 bin 534'ü kadın, 266 bin 785'i erkek olmak üzere toplam 567 bin 319 kişi, yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Kampanyadan elde edilen verilerin, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,5 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,6'ya kıyasla daha fazla olduğu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 31 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 22,3'ü geçtiği tespit edildi.