Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkıp Rusya'ya giden kuru yük gemisi, İstanbul Kilyos açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendi. Dev dalgalarla mücadele eden gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi. Mürettebat, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi - Son Dakika
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