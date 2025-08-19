Kim Jong-un'dan Nükleer Silahlanma Çağrısı - Son Dakika
Kim Jong-un'dan Nükleer Silahlanma Çağrısı

19.08.2025 09:59
Kuzey Kore lideri Kim, ABD-Güney Kore tatbikatına tepki olarak nükleer silahlanmanın hızlanması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkesinin Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinin silah sistemlerinin testlerini inceledi.

Burada açıklama yapan Kim, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adlı geniş kapsamlı ortak tatbikatıyla ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savundu.

Kim, bu tatbikat aracılığıyla ABD ve Güney Kore'nin "savaş başlatma niyetini gösterdiğini" öne sürerek, "güvenlik nedeniyle ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini" belirtti.

ABD ve Güney Kore dün, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmıştı.

Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika



07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
