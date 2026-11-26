Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin sahip olduğu taktik nükleer silahların farklı alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülkede bulunan Nükleer Silahlar Enstitüsü'ne yaptığı ziyarette incelemelerde bulundu.

Burada çalışan uzmanlara hitaben konuşan Kim, ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek ve geliştirmek için "malzeme üretim kapasitesini sistematik bir şekilde artırdığını" belirtti.

Bu alandaki üretim sektörünün "farklı görevlere uygun taktik nükleer silahlara odaklanması" gerektiğini vurgulayan Kim, ülkenin sahip olduğu taktik nükleer silahların farklı alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Bu görevi "önemli ve acil" olarak nitelendiren Kim, "Nükleer kapasitemiz artık bir gerçeklik haline geldi. Bu gerçekliği inkar etmek, başarısızlığı kabul etmekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.