Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı tatbikatı izledi - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı tatbikatı izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını denetledi. Tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntüleri paylaşıldı. Kim, bu roketatarların topçu birliklerinin muharebe kabiliyetini artıracağını belirtti ve Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda Seul'ü yok edecek askeri güçlerinin olduğunu vurguladı. Güney Kore ise Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiğini açıkladı.

19.03.2024 11:11
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntülerini paylaştı.

Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti.

Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda " Seul'ü yok edecek" askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore "düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı tatbikatı izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı tatbikatı izledi - Son Dakika
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