Kimi K3 Abonelikleri Geçici Olarak Durdu - Son Dakika
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Kimi K3 Abonelikleri Geçici Olarak Durdu

20.07.2026 15:04
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Moonshot AI, Kimi K3 modeline aşırı ilgi nedeniyle yeni abonelikleri geçici olarak askıya aldı.

HONG Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, kısa süre önce kullanıma sunduğu Kimi K3 modeline beklenenden fazla ilgi gösterilmesi nedeniyle yeni abonelikleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Moonshot AI, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kimi K3 modelinin taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kimi K3 modelinin son 48 saatte beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğü ve bu yüzden işlemcilerin zorlandığı belirtildi.

Deneyimleri korumak amacıyla mevcut abonelere öncelik verileceği ifade edilen açıklamada, yeni aboneliklerin geçici olarak askıya alındığı ve halihazırda abone olan kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde kapasitemizi artırıyoruz ve yeni abonelik kontenjanlarını gruplar halinde yeniden açacağız." ifadesi kullanıldı.

OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li yapay zeka şirketlerinin yapay zeka modelleriyle rekabet etmeyi hedefleyen Kimi K3, geçen hafta kamuoyuna sunulmuştu.

Yapay zeka modelinin yeteneklerinin ölçütü olarak 2,8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen Kimi K3'ün, dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modellerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimi K3 Abonelikleri Geçici Olarak Durdu - Son Dakika

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