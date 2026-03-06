Kimya Öğretmeni, Kazada Aklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimya Öğretmeni, Kazada Aklandı

Kimya Öğretmeni, Kazada Aklandı
06.03.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurcan Yılmaz, kazada kusursuz olduğunu güvenlik görüntüleriyle kanıtlayarak tazminat kazandı.

ANKARA'da kimya öğretmeni Nurcan Yılmaz (44) yönetimindeki otomobile, cadde üzerinde geri manevra yapan E.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Nurcan Yılmaz, kaza tespit tutanağında asli kusurlu olduğunu görünce kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ile dava açıp, kusuru bulunmadığını kanıtladı.

Kimya öğretmeni Nurcan Yılmaz, yönetiminde 06 ESH 689 plakalı otomobili ile cadde üzerinde sağa dönüş yapmak isterken, geri manevra yapan E.D.'nin kullandığı 06 BNT 903 plakalı otomobille çarpıştı. E.D. yönetiminde otomobil, daha sonra başka bir otomobile çarptı. Nurcan Yılmaz, kaza tespit tutanağında 'Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' maddesinden asli kusurlu olduğunu görünce, Ankara 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası açtı. Yılmaz, E.D. yönetimindeki aracın geri manevra yaparken kendisine çarptığı yönündeki güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Görüntüde, geri manevra yapan aracın Yılmaz'ın aracına çarptığı görüldü. Mahkeme, görüntüler üzerine Nurcan Yılmaz'ın aracında oluşan 80 bin liralık hasarın davalı E.D. ve sigorta şirketi tarafından karşılanmasına karar verdi.

'AKLANMIŞ OLDUK KAZADAN'

Nurcan Yılmaz, olay günü cadde üzerinde seyir halindeyken bir marketin otoparkına girmek için sinyal verdiğini belirterek, "Sağa doğru yaklaştım. Önümdeki araç hızla birden gelip bana çarptı. Ben arkadan kornaya bastım. Sonra indik araçtan; yaşlı bir amca çıktı. 'Çok özür dilerim kızım, kusura bakma. Ben telaşlandım, yanlışlıkla fren yerine gaza bastım' dedi. Sonra tutanak elimize bir geldi yüzde 100 ben kusurlu bulunmuşum. Arkadan çarpmış gibi görünmüşüm. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunduk. Hem mobese hem de ilgili marketin görüntüleri için bir talimat verildi. ve biz görüntülere bu şekilde ulaşarak dava yoluna gittik. ve yüzde 100 kusur bu sefer karşı tarafa verildi. Biz aklanmış olduk bu kazadan. Sonucun bu şekilde olmasından mutluyuz. Şimdi mahkeme sonucuna göre biz 80 bin kadar bir bedel alacağız. Ama tabii bu bir yıl önce bizim sadece aracımızın masrafı 100 bindi. Aynı zamanda sigorta masrafları oldu, kasko masrafları oldu, avukatlık giderlerimiz oldu. Kaybımız çok daha fazla. Tabii ki kaybımızın tamamı karşılanmış değil bu sonuca göre. Ama biz amacımıza ulaştık" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimya Öğretmeni, Kazada Aklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:10:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kimya Öğretmeni, Kazada Aklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.