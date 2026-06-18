Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.
DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Karaman'a kınalı keklik getirildi.
Vali Hayrettin Çiçek ile beraberindekiler, Nunu Vadisi yakınlarında 400 kınalı kekliği doğaya bıraktı.
Keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle, biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.
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