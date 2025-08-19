Kınalıada\'dan Shafak ile Eğitim

SHAFAK HÜCUMBOTU İLE EĞİTİM YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus/ Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Trablus Limanı'ndan ayrılmasını müteakip Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler icra etti" denildi.
