Kinşasa'da Konser İzdihamı Sonrası Spor Tesislerindeki Faaliyetler Askıya Alındı - Son Dakika
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Kinşasa'da Konser İzdihamı Sonrası Spor Tesislerindeki Faaliyetler Askıya Alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki ana spor merkezi Stade des Martyrs stadyumundaki bir konserde çıkan izdihamda en az 9 kişi hayatını kaybetti. İçişlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Jacquemain Shabani, yapılan kriz toplantısının ardından Kinşasa'daki Stade des Martyrs ve Stade de Tata Raphael stadyumlarının da yasak listesine alındığını açıkladı. Tüm spor dışı faaliyetler geçici olarak askıya alınmıştır.

29.07.2024 12:40
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KİNŞASA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki ana spor merkezi Stade des Martyrs stadyumundaki bir konserde çıkan izdihamda en az 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başkentteki spor tesislerinde ikinci bir duyuruya kadar tüm spor dışı faaliyetler askıya alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İçişlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Jacquemain Shabani Pazar günü düzenlenen kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kinşasa'daki Stade des Martyrs ve Stade de Tata Raphael stadyumlarının da yasak listesine alındığını belirtti. Cumartesi günü müzisyen Mike Kalambayi'nin Kinşasa'daki Stade des Martyrs stadyumunda verdiği konserde çıkan izdihamda aralarında hamile bir kadın ve çocukların da bulunduğu en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Shabani, "Önceliğimiz insanlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın yaşamlarını tehlikeye atan etkinlere müsamaha gösteremeyiz. Tüm bu etkinlikler geçici olarak askıya alınmıştır. Organizatörler, etkinlikler için daha güvenli başka yerleri düşünmeli" diye vurguladı.

Ülkenin beş bakanı, Kinşasa valisi ve müzisyen Mike Kalambayi'nin de katıldığı kriz toplantısında alınan karar sonrasında önümüzdeki günlerde düzenlenecek birçok konser ve kültür etkinliği iptal edildi.

Kaynak: Xinhua

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