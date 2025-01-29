Kinşasa'da Protesto Gösterileri

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KİNŞASA, 29 Ocak (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki bir caddede ateş yakan göstericiler görülüyor, 28 Ocak 2025.

Xinhua muhabirlerinin bildirdiğine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da uluslararası toplumun ülkenin doğusundaki şiddet olaylarına karşı kayıtsız kalmasını protesto amacıyla düzenlenen kitlesel protesto eylemleri sırasında birçok büyükelçilik hasar gördü, yağmalandı ve hatta ateşe verildi. (Fotoğraf: Xinhua)