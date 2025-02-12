KİPTAŞ, CHP Kurultayı İddialarını Yalanladı

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(İSTANBUL) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi KİPTAŞ'tan delegelere konut verildiği iddiaları, İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt tarafından yalanlandı. Kurt, "Böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır. Bugüne kadar yapılan asılsız iddialarda bulunanlar ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, bugünden sonra da tüm yasal haklar kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Kurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bazı basın ve yayın organlarında; 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır. Bugüne kadar yapılan asılsız iddialarda bulunanlar ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, bugünden sonra da tüm yasal haklar kullanılacaktır."

Kurt, açıklamasına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bilirkişi raporunu da ekledi. Raporda, iddiaya ilişkin "Dosya kapsamı incelendiğinde şüpheli yanın yayında belirttiği üzere 70 adet verildiğine ilişkin bir belge, doküman, savcılık kararı veya mahkeme kararı olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.