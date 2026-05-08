Kiptaş'tan Pendik Arkatlı Evler Projesine İlişkin İddialara Yanıt

08.05.2026 11:59  Güncelleme: 13:09
KİPTAŞ, CHP delegelerine daire satıldığı iddialarını yalanlayarak, satışların 2021'de tamamlandığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Şirket, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

(İSTANBUL) - KİPTAŞ, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yeniden gündeme getirilen "CHP delegelerine Pendik Arkatlı Evler projesinden daire verildiği" iddiaları yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu satışların CHP kurultayından 1,5 yıl önce tamamlandığı vurgulanırken, asılsız iddiaları yayanlar hakkında mahkumiyet kararları verildiği ve hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Pendik Arkatlı Evler projesi üzerinden ortaya atılan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile ilişkilendirilen iddialara ilişkin kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı, kamuoyunu yanıltıcı ve manipülasyon amaçlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında, şirketimiz hakkında CHP'nin 4-5  Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı öncesinde 'CHP'li delegelere daire verildiği' şeklinde yer alan ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, kamuoyunu yanıltıcı iddialar yeniden gündeme getirilmiştir."

Şirketimiz, söz konusu asılsız iddialarla ilgili 12 Şubat 2025, 23 Haziran 2025 ve 26 Haziran 2025 tarihlerinde yapmış olduğu açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirmiş; ayrıca iddiaları gündeme getiren kişiler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatmış, hatta ilgili bir davada sanık H.H.Ş. hakkında Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.05.2025 tarih, 2025/197 E., 2025/294 K. sayılı dosyasında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir kez daha belirtmek isteriz ki:

KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler projesi bir kaynak geliştirme projesi olup projedeki satışların başlayacağı, sosyal medya, basın-yayın organları ve açıkhava reklam mecralarında 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren duyurulmuştur.

SPK lisanslı bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılan ekspertiz raporları baz alınarak oluşturulan satış fiyatları, sözleşme gereği yüklenici adi ortaklığı tarafından şirketimize sunulmuş ve onaylanmıştır. 11 Aralık 2021 tarihinde başlayan satışlar, Pendik Arkatlı Evler projesinin yüklenici adi ortaklığı tarafından, proje alanındaki satış ofisinde herkese açık şekilde yapılmıştır.

"DELEGELERE KİPTAŞ TARAFINDAN DAİRE VERİLDİĞİ İDDİASININ GERÇEKLE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖRTÜŞMEDİĞİ AÇIKTIR"

Gerçek dışı iddialara konu edilen dairelerin de içerisinde yer aldığı ilk etap satışlar, temel atma töreni ile başlamış ve 7 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Hal böyle iken; bahse konu dairelerin satışlarının tamamlandığı tarihten yaklaşık 1,5 yıl sonra 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı ve delege seçim takvimi göz önüne alındığında delegelere KİPTAŞ tarafından daire verildiği iddiasının gerçekle hiçbir şekilde örtüşmediği açıktır.

Ayrıca bazı basın yayın organları ve bazı kişiler tarafından farklı süreçler olan daire satışları ve teslim tarihlerinin kasıtlı olarak manipüle edilmeye çalışıldığı, gerçeğe aykırı ve halkı yanıltıcı bilginin alenen yayılmasının amaçlandığı açıkça görülmektedir. 7 Temmuz 2022 tarihinde satışları tamamlanan ilk etap dairelerin de teslimleri 2024 yılı itibarıyla başlamıştır. Satışlar inşaat aşamasında gerçekleşmiş, teslimler ise inşaat tamamlanınca yapılmıştır.

Bugüne kadar, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler projesine dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024/228233 E. sayılı dosya kapsamında 05.05.2025, 13.06.2025, 25.09.2025 tarihli müzekkerelerle satış listeleri, satışlara ilişkin sözleşmeler ve ödeme dekontları şirketimizden istenmiş yine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2025/582 E. sayılı dosya kapsamında 04.11.2025 tarihli müzekkere ile CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin oy kullanan delegelere daire devri yapılıp yapılmadığı yönünde, şirketimizden talep edilen tüm belgeler eksiksiz olarak ilgili makamlara teslim edilmiştir.

2019 yılından bu yana KİPTAŞ projelerindeki tüm satış işlemleri; SPK lisanslı değerleme firmaları tarafından belirlenen ekspertiz raporları çerçevesinde resmi ve denetlenebilir belgelere dayanmakta olup, hiçbir kişi, kurum ya da siyasi yapı lehine ayrıcalıklı bir satış gerçekleştirilmemiştir.

Şirketimizin kurumsal itibarı ve kamu yararına dayalı faaliyetleri, bu tür iftira ve karalama kampanyalarıyla zedelenemez. Bu doğrultuda, itibarımıza zarar vermeye yönelik tüm girişimlere karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edecek; süreci tüm açıklığıyla kamuoyunun bilgisine sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

