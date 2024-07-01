Kira Artışları Yeniden TÜFE'ye Göre Belirlenecek - Son Dakika
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Kira Artışları Yeniden TÜFE'ye Göre Belirlenecek

Kira artışlarında uygulanan yüzde 25'lik sınır sona erdi. Yeni dönemde kira artışları 12 aylık TÜFE'ye göre belirlenecek. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına göre kira artış bedeli belirlenecek.

01.07.2024 16:22
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(ANKARA)- Kira artışlarına getirilen ve iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik sınır bugün itibarıyla sona erdi. Yeni dönemde kira artışları yeniden 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ne(TÜFE) göre belirlenecek.

Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme bugün sona erdi. Kira bedellerini eskiden olduğu gibi yine 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

TÜİK'in 3 temmuzda açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile TÜFE oranı da değişecek. Açıklanacak enflasyonuna ardından kira artış bedeli belirlenmiş olacak. 1-3 temmuz arası kira sözleşmesi yenileyecek olan kiracıların zam oranı yüzde 62,51 üzerinden uygulanacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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