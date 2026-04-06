Kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir kıraathaneye pompalı tüfekle açılan ateşte Dursun Ç. (76) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Adapazarı'na bağlı Tepekum Mahallesi Şehit Nuri Kocabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathane önüne gelen kişiler, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kıraathanede bulunan Dursun Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dursun Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dursun Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.