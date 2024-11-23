Kiracıdan Kira Artışına Direniş: Ev Sahibi Saldırıya Geçti - Son Dakika
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Kiracıdan Kira Artışına Direniş: Ev Sahibi Saldırıya Geçti

Kiracıdan Kira Artışına Direniş: Ev Sahibi Saldırıya Geçti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ev sahibi, kiracıdan kira artışı talebine olumsuz yanıt alınca terlik ve ayakkabıyla saldırdı. Olayda kiracı ve torunu yaralandı, ev sahipleri gözaltına alındı.

23.11.2024 15:47  Güncelleme: 15:51
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ev sahibi Mustafa T. (50) ve ailesi, süre dolmadan kira artışı isteyince çıktığı öne sürülen tartışmada, 6 aylık kiracısı Çetin Devecioğlu'na (45) terlik ve ayakkabı fırlatıp, sopa ile saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 4605 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Mustafa T., eşi Huriye T. (45) ve çocukları Nursel T. (25) ile Mehmet T. (27), aynı binanın 1'inci katında oturan 6 aylık kiracıları Çetin Devecioğlu ve eşi Nermin Devecioğlu'ndan (43), iddiaya göre kiranın 14 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkarılmasını istedi. Devecioğlu'nun bu talebi reddetmesi üzerine ev sahibi ve ailesi, kiracının kapısına geldi. Çıkan tartışmada ev sahibi ve ailesi, kapının önünde Devecioğlu'na terlik ve ayakkabı fırlatıp, sopa ile saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan saldırıda Çetin Devecioğlu, aldığı darbeler nedeniyle yüzünden, torunu Azra Mertcan (9) ise kollarından yaralandı. Olayın ardından Devecioğlu ve torunu, ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Devecioğlu ailesi, polise şikayetçi oldu. Olay sonrası polis ekipleri, ev sahibi Mustafa T., eşi Huriye T. ve çocuklarını gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yaşadıklarını anlatan Nermin Devecioğlu, 6 aylık kiracıyız. Evcil hayvan beslediğimiz için çıkmamızı istediler. Taşınma masraflarım karşılanırsa çıkacağımı söyledim. Sonrasında kiranın 14 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkarılmasını istediler, kabul etmedik. Olay günü eşim marketten dönerken apartmanda küfredip sopayla saldırdılar. Ardından eve saldırdılar. Eşim başından, torunum ise kollarından yaralandı. Şikayetçiyiz, serbest bırakıldılar ama tutuklanmalarını istiyoruz. Olayın takipçisi olacağız dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kiracıdan Kira Artışına Direniş: Ev Sahibi Saldırıya Geçti - Son Dakika

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