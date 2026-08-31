Kiracıyla Tartışma Kanlı Bitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kiracısı Kılıçhan Şahin'i (28) çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup, öldüren ev sahibi Enver Ayaz (70), adliyeye sevk edildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile 3'üncü kattaki dairede yaşayan kiracısı Kılıçhan Şahin arasında tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Enver Ayaz yere düşüp başından yaralandı, bu sırada araya mahalle sakinleri girerek tarafları ayırdı

BALKONDAN ATEŞ AÇTI

Kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokaktaki Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansırken, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ayaz, ifadesinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ayaz, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" diyerek yanıt verdi.

Bu arada tartışmanın 'depo temizliği' yüzünden çıktığı öğrenildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.