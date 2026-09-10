Kiralık sosyal konut projesi... Bakan Kurum: "Ekim ayında ilk bin 71 konutun anahtarlarını teslim edeceğiz"

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Kurum, "Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk bin 71 kiralık konutumuzun anahtarlarını ekim ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da düşüreceğiz. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği İstanbul'da kiralık sosyal konut kampanyasına başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Sosyal konut kiralarının bölge rayicin altında 10 bin TL'den başlayacağını belirten Kurum, İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta bin 71 konutun, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkieyl Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacağını açıkladı.

Kurum, şöyle devam etti:

"Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar bulunacak. Maltepe, Tuzla, Kartal Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy'de planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlarımızdan. İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık, tüm rayiçleri arkadaşlarımız inceledi. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1 artı1 konut için; 10 bin lira, 2 artı 1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirledik. 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira 4 artı 1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Böle rayicinin yarısından da az fiyatlarla bu konutlarda vatandalarımız oturuyor olacak."

EKİM AYINDA TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

Projeye başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını belirten Kurum "Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk bin 71 kiralık konutumuzu Ekim ayı içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Alt gelir grubu vatandaşmızın konuta erişimini kolaylaştıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Bakan Kurum sosyal medya hesabından da kampanyaya ilişkin detayları paylaştı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut/ İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.