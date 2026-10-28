Kiraz Kaymakamı Erdoğan, DEÜ Kiraz MYO'da öğrencilere eşitliği anlattı - Son Dakika
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Kiraz Kaymakamı Erdoğan, DEÜ Kiraz MYO'da öğrencilere eşitliği anlattı

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Kiraz Kaymakamı Erdoğan, DEÜ Kiraz MYO\'da öğrencilere eşitliği anlattı
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Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında DEÜ Kiraz MYO'da öğrencilerle buluştu. Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığı söyleşide eşitliğe vurgu yaptı; Müdür Yardımcısı Dr. Yasemin Üstündağ da katılımı için teşekkür etti.

Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kiraz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen söyleşide Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

Kaymakamlık olarak bütün vatandaşlara eşit şekilde davrandıklarını belirten Erdoğan, cumhuriyetin en güzel yönlerinden birinin eşitlik olduğunu ifade etti.

DEÜ Kiraz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Üstündağ katılımlarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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