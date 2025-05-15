Kiraz Üreticileri Don Zararından Şikayetçi - Son Dakika
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Kiraz Üreticileri Don Zararından Şikayetçi

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CHP'li Bekir Başevirgen, zirai don nedeniyle kiraz üreticilerinin büyük zarara uğradığını açıkladı.

15.05.2025 11:09
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, zirai don sonrası ağaçlarında yüzde 90'ın üzerinde hasar oluşan kiraz üreticilerini dinledi. Başevirgen'e dert yanan bir kiraz üreticisi, "Bir ağaçtan 25-30 kilo ürün alınıyordu, şimdi 1 kilo bile yok" dedi. Devletten destek bekleyen bir diğer çiftçi, "Devlet ilacında, gübresinde yardımcı olursa en azından seneye ağacı ayakta tutarız" ifadelerini kullandı. Ağaçların kesilme riskine dikkat çeken Başevirgen ise, "Geçen yıllarda bağlarda, bağ köklüyordu çoğu üzüm üreticisi, şimdi bu şekilde giderse kiraz ağaçları da kesilecek. Üreticinin kirazdan para kazanma şansı kalmayacak" diye konuştu.

Türkiye genelinde 36 ili etkileyen zirai don Manisa'da da başta üzüm olmak üzere kavun, karpuz, domates, kiraz gibi ürünlerde yüzde 90'a yakın hasar oluşturdu.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Turgutlu ilçesindeki kiraz bahçelerini gezerek üreticilerin sorunlarını dinledi.

"Bir ağaçtan 25-30 kilo ürün alınıyordu şimdi bir kilo bile yok"

Yaşanan zirai don nedeniyle kiraz ağaçları zarar gören üretici, "Bir ağaçtan 25-30 kilo ürün alınıyordu, şimdi 1 kilo bile yok. Toplam 8 dönüm yerden 6-6,5 ton alıyordum. 2-3 tonu erkenci, gerisi de Ziraat 900 ürünüydü. Şimdi toplam 4-5 kasa olursa olur. Devletten destek bekliyoruz" dedi. Üretici, 8-10 dönüm arası bir alanın sadece gübre ve ilaç masrafının 35-40 bin lira tuttuğunu belirterek, "Buranın toplamda 70-80 bin lira bir masrafı var" dedi.

Bir diğer çiftçi ise bu yıl ürün alınamayacak olmasına rağmen seneye yapılacak üretim için kiraz ağaçlarına bakmak zorunda olduklarını ifade etti. Çiftçi, "İlaçlamasını yapacağız, gübresini vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Komşuda varsa komşudan alacağız, komşuda yoksa çareler tükenmez. Seneye verim alabilmemiz için bu ağaçları ayakta tutmamız lazım. Devlet ilacında yardımcı olursa, gübresinde yardımcı olursa en azından seneye ağacı ayakta tutarız. Biz çiftçi olarak hep yeni seneyle yaşıyoruz" diye konuştu.

"Bir ağaçta yüzde 90 hasar var"

Ağaçların uğradığı hasarı gösteren üretici ise, "Normalde her yaprağın dibinde kiraz olur. Bir daldan en az 3 kilogram kiraz çıkar. Şimdi çıkmayacak. Bir dalda bir, bilemedin iki tane kiraz olur. Şu anda bir ağaçta rahat yüzde 90 hasar var. Kiraz ağacını dikiyorsun, altı sene hiç verim almıyorsun. Yedinci sene anca kendi masrafını kurtaracak, sekizinci sene beni besleyecek. Bu ağaç 12 yaşında, daha iki senedir verim alıyoruz. Külliyen zararda. 10 senedir bu işle değil de başka bir işle uğraşsaydım" ifadelerini kullandı.

"Devlet çiftçiye en azından nefes aldırsın"

Manisa Ovası'nın geneline don vurduğunu hatırlatan Başevirgen ise, "Üzüm, erik, kiraz, bütün üreticilerde ciddi sıkıntılar var. Manisa'da çiftçi, üretici 'devlet bize destek olsun' diyor. Çiftçi, en azından seneye ürün alabilmek için devletin ilaçlarını, gübrelerini vermelerini istiyor. Devlet çiftçiye en azından nefes aldırsın. Geçen yıllarda bağlarda, bağ köklüyordu çoğu üzüm üreticisi, şimdi bu şekilde giderse kiraz ağaçları da kesilecek. Üreticinin kirazdan para kazanma şansı kalmayacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kiraz Üreticileri Don Zararından Şikayetçi - Son Dakika

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