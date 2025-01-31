Kırcami İmar Sorununda Son Durum: Ruhsat Aşamasına Gelindi - Son Dakika
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Kırcami İmar Sorununda Son Durum: Ruhsat Aşamasına Gelindi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami bölgesinde iki dava dosyasının kararını beklediklerini belirtti. Uysal, 'Ruhsat alabilirsiniz' diye ilan etmeye yakın olduklarını ifade etti.

31.01.2025 10:14  Güncelleme: 11:15
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşanan Kırcami'de son durumu paylaştı, Uysal, "Karar beklediğimiz iki dava dosyası kaldı. Eli kulağında. Yakında 'Ruhsat alabilirsiniz' diye ilan edeceğim" dedi.

Muratpaşa'da yılın ilk Muhtarlar Meclisi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de toplandı. Ümit Uysal'ın başkanlığında toplanan mecliste belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan yer aldı.

Başkan Uysal, Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular Mahalleleri'yle birlikte Fener ve Çağlayan Mahalleleri'nin belli bölümlerini kapsayan ve 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami bölgesinde son iki davadan karar beklediklerini aktardı.

Kırcami'de parselasyon planlarına ilişkin 24 dava açıldığını belirten Uysal, Bölge İdare Mahkemesi'nin parselasyon planının genelinin iptal edilmesine yönelik önceki kararı kaldırdığını söyledi. Başkan Uysal, mahkeme, davaların yalnızca ilgili parseller ve davacılar özelinde incelenmesi gerektiğine, genel bir iptalin hukuka uygun olmadığına hükmettiğini belirtti.

Başkan Uysal, "Aynı kararın gelmesini beklediğimiz iki dosya kaldı. Onlar da gelirse planlarını ve parselasyonun geneline yönelik iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı kalmamış olacak. Eli kulağında. 'Ruhsat alabilirsiniz' diye ilan etmek üzereyim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırcami İmar Sorununda Son Durum: Ruhsat Aşamasına Gelindi - Son Dakika

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