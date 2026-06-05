Kırçuval Otel Davası Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 11 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırçuval Otel Davası Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 11 Eylül'e Ertelendi

05.06.2026 12:43  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel davası, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle 11 Eylül 2026'ya ertelendi. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişi enkaz altında kalmıştı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da 6 Şubat depremlerinde, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 11 sanığın tutuksuz yargılandığı Kırçuval Otel davası, dosyanın bilirkişiden dönmemesi nedeniyle 11 Eylül tarihine ertelendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi'nde bulunan Kırçuval Oteli, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otelin ilk işletmecileri Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılından sonra otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile Zafer Kırçuval, fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, statik tadilat proje müellifleri Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya, kamu görevlisi Mustafa Bingöl, Alper Yiğit ve Mustafa Hakan Büker hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma"suçundan dava açıldı.

Duruşmaya taraf avukatları mazeret bildirerek katılmadı. İddia makamı eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırçuval Otel Davası Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 11 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kırçuval Otel Davası Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 11 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.