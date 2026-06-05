Kırçuval Otel Davası Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 11 Eylül'e Ertelendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da 6 Şubat depremlerinde, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 11 sanığın tutuksuz yargılandığı Kırçuval Otel davası, dosyanın bilirkişiden dönmemesi nedeniyle 11 Eylül tarihine ertelendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi'nde bulunan Kırçuval Oteli, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otelin ilk işletmecileri Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılından sonra otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile Zafer Kırçuval, fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, statik tadilat proje müellifleri Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya, kamu görevlisi Mustafa Bingöl, Alper Yiğit ve Mustafa Hakan Büker hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma"suçundan dava açıldı.

Duruşmaya taraf avukatları mazeret bildirerek katılmadı. İddia makamı eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül 2026 tarihine erteledi.