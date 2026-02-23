Kırgız Öğrenci Müslüman Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Erbol Nurmatov, Isparta Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Isparta Müftülüğüne başvuran Kırgızistan vatandaşı Nurmatov için kurum binasında "İhtida merasimi" gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Isparta Müftüsü Muharrem Biçer, İslam dininin temel esaslarına ilişkin bilgi verdi.

Merasim, Nurmatov'un Kelime-i şehadet getirmesinin ardından yapılan duayla sona erdi.

Program sonunda İl Müftüsü Biçer, Nurmatov'a "İhtida belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim meali ve İslam ilmihali hediye etti.