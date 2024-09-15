Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı Kutlandı

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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümü ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Gölbaşı Belediyesi ve Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosluğunun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de yaşayan Kırgız vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükelçi Kazakbaev, burada yaptığı konuşmada, "Ankara'daki yurttaşlara ve tüm katılımcılara en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin sadece kendi ülkemizde değil özellikle kardeş ülkemiz Türkiye'de, başkent Ankara'nın en güzel doğal manzarasına sahip Gölbaşı ilçesinde gerçekleşiyor olması, büyük bir mutluluk uyandırmaktadır. Halkımızın birlik ve beraberliğini, bu aziz topraklarımızın bütünlüğünü korumak her birimizin kutsal görevidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ise günün anlam ve önemine işaret ederek, "100 yıl önce Kırgız aydınları, Kırgız halkının istikbali için mücadeleyi ortaya koydu. O dönemin sıkı yönetimine rağmen bu mücadeleyi kazandılar. Şu an burada konuşuyorsak onlara borçluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt'a plaket takdim edildi.

Etkinlikte, yöresel oyunlar oynandı ve Kırgızistan yöresine ait yemekler ikram edildi.