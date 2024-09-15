Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı Kutlandı

Kırgızistan, bağımsızlığının 33. yılını Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutladı.

15.09.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümü ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Gölbaşı Belediyesi ve Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosluğunun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de yaşayan Kırgız vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükelçi Kazakbaev, burada yaptığı konuşmada, "Ankara'daki yurttaşlara ve tüm katılımcılara en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin sadece kendi ülkemizde değil özellikle kardeş ülkemiz Türkiye'de, başkent Ankara'nın en güzel doğal manzarasına sahip Gölbaşı ilçesinde gerçekleşiyor olması, büyük bir mutluluk uyandırmaktadır. Halkımızın birlik ve beraberliğini, bu aziz topraklarımızın bütünlüğünü korumak her birimizin kutsal görevidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ise günün anlam ve önemine işaret ederek, "100 yıl önce Kırgız aydınları, Kırgız halkının istikbali için mücadeleyi ortaya koydu. O dönemin sıkı yönetimine rağmen bu mücadeleyi kazandılar. Şu an burada konuşuyorsak onlara borçluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt'a plaket takdim edildi.

Etkinlikte, yöresel oyunlar oynandı ve Kırgızistan yöresine ait yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kırgızistan, Politika, Güncel, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement