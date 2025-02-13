Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'yi kardeş ülke ve güvenilir bir ortak olarak gördüklerini ve aralarındaki ikili ilişkilere özel önem verdiklerini belirtti.

13.02.2025 16:20
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'yi kardeş ülke ve güvenilir bir ortak olarak gördüklerini ve aralarındaki ikili ilişkilere özel önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların, stratejik işbirliği, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani, askeri, teknik ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını görüştüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2024'te Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Kırgız-Türk İşbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmalar ve mutabakat zaptlarının imzalandığı hatırlatılan açıklamada, varılan mutabakatların hayata geçirilebilmesi için söz konusu belgelerin onay süreçlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Caparov, Türkiye'yi kardeş ülke ve güvenilir bir ortak olarak gördüklerini ve aralarındaki ikili ilişkilere özel önem verdiklerini bildirerek, "Ülkelerimiz arasında siyasi açıdan hiçbir anlaşmazlık yoktur, aksine, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek henüz değerlendirilmemiş muazzam bir ikili işbirliği potansiyeli bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi faaliyetleri çerçevesinde parlamentolar arası işbirliğinin olumlu dinamiklerine dikkati çeken Caparov, tarafların çok taraflı formatta işbirliğini daha da derinleştirme yönünde çaba göstermeleri gerektiğini bildirdi.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beyazıt ise parlamentolararası işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin Kırgızistan ile kardeşlik ilişkilerine önem verdiğini belirtti.

Beyazıt, Türk tarafının, parlamentolararası formatı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ortak proje ve girişimlerin hayata geçirilmesini aktif şekilde teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti - Son Dakika

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