Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir"

- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir" Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Günümüzde Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir.

05.11.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: " Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir"

BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Günümüzde Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir. Bu, ülke yönetiminin izlediği dengeli siyasetin sonucudur. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi çabaları, ileri görüşlülüğü ve uluslararası ilişkilerdeki ustalığı büyük rol oynuyor" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Caparov, "Görüşmelerimiz halklarımızın ortak tarih, kültür, dil ve dine dayalı dostluk, saygı ve karşılıklı anlayış ruhunda gerçekleşti" dedi. Türkiye'nin, Kırgızistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olduğunun altını çizen Caparov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her iki tarafın ilgisini çeken alanlarda yatırıma siyasi destek vermeye ve yatırımları korumaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu yönde yabancı ve yerel yatırımcılar için şartları iyileştirme konusunda güçlü niyetimiz var" şeklinde konuştu. Eğitim ve sağlık alanlarında iş birliğine değinen Caparov, "Eğitim meselelerinde Kırgızistan'ın tüm bölgelerinde Maarif Vakfı'na ait okulların ağlarını genişletme ve Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'de ücretsiz tedavi olma imkanını öngören anlaşmayı yeniden canlandırma konusunda anlaştık. Sağlık alanında Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin verdiği hizmeti takdirle karşıladığımızı belirtir, ülkemizin bölgelerinde de bunun gibi modern sağlık kurumlarını inşa etme konusunda projeleri hayata geçirme imkanını değerlendirmeyi önerdik" dedi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında sağlık, enerji, ekonomi ve finans, tarım, dijitalleşme, güvenlik kültür ve diğer önemli alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını hatırlatan Caparov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'ye olan dış borcumuzu silme konusunda aldığı kararından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Caparov, "Günümüzde Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir. Bu, ülke yönetiminin izlediği dengeli siyasetin sonucudur. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi çabaları, ileri görüşlülüğü ve uluslararası ilişkilerdeki ustalığı büyük rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgız-Türk ilişkilerini geliştirmeye ve her alanda güçlendirmeye büyük katkı sağladığınızı biliyoruz. Bu çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Desteklerinizle ticaret, ekonomi, yatırım, eğitim, bilim, kültür alanlarında yeni perspektifler açıldı, bir dizi önemli projeler hayata geçirilmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 21:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.