Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Dünya Bankası'ndan enerji ve ulaşım projelerine destek istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dünya Bankası'ndan ülkedeki enerji ve ulaşım projelerinin desteklenmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Dünya Bankası (DB) İcra Direktörü Dominique Favre başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Caparov, ülke ekonomisinin kalkınmasına verdiği destekten dolayı Dünya Bankasına teşekkür etti.
Dünya Bankasının, Kırgızistan'ın 30 yıldır tüm kilit alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yaptığı önde gelen ortaklardan biri olduğunu belirten Caparov, Dünya Bankasının Kırgızistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı yaptığını kaydetti.
Caparov, "Ülkemiz istikrarlı ve dinamik bir gelişme yolundadır. Son iki yılda yüksek ekonomik büyüme oranlarına ulaştık. 2022'de ekonomimiz yüzde 9,2, 2023'te ise yüzde 6,2 büyüdü. Bunlar son 10 yılın en yüksek rakamlarıdır. Geçen yıl Kırgızistan'ın GSYH'si ülke tarihinde ilk kez 1 trilyon 229 milyar soma ulaştı." ifadelerini kullandı.
Orta Asya'nın en büyük enerji projelerinden Kambar-Ata-1 adlı hidroelektrik santralin inşaat projesine diğer uluslararası finans kuruluşlarından kaynak çekmek için öncü rolünü sürdüreceğini ifade eden Caparov, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesinin de ülke için öneminin altını çizdi.
DB İcra Direktörü Dominique Favre ise Kırgızistan'ın son yıllarda yatırımcılar için uygun koşullar yaratarak birçok fırsata kapı açtığını belirterek, iklim değişikliği konusunda gerekli yardımı sağlamaya, tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.
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