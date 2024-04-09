Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov ile Bayramov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Caparov, Kırgız tarafının Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, "Son yıllarda ikili ilişkiler tarihinde atılımlar yaşandı. 2022'de iki üst düzey ziyaret yapıldı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunlar çözüldü." dedi.
Tarafların stratejik ortaklık kurduklarını memnuniyetle dile getiren Caparov, Azerbaycan ile Devletlerarası Konseyi ile Azerbaycan-Kırgızistan Kalkınma Fonu'nu kurduklarını ve Azerbaycan tarafının Issık Göl kıyısında 5 yıldızlı otel inşasına ilişkin anlaşma imzaladıklarını anımsattı.
Caparov, Azerbaycan ile devletler arası ilişkilerin son derece dinamik şekilde geliştiği ve üst seviyeye ulaştığının altını çizdi.
Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in adına Caparov'u, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde bu yıl yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti.
Kendisine görüşme fırsatı veren Caparov'a teşekkür eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrikini iletti.
Bayramov, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ile de görüştü
Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e resmi ziyaret gerçekleştiren Bayramov'u kabul etti.
Şakiyev, Kırgızistan'ın kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirterek, "Bizler tarihi, dili, kültürü ve manevi değerleri benzer olan kardeş halklarız." dedi.
"Ülkelerimizin liderleri yakın işbirliği içinde çalışarak ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor." diyen Şakiyev, kendilerinin de kardeşliğe ve dostluğa dayalı ortaklığı geliştirmeye devam edeceklerine inandığını söyledi.
Şakiyev, son yıllarda Kırgız-Azerbaycan parlamentolar arası ilişkilerin aktif olarak geliştiğini vurgulayarak, yakın gelecekte Azerbaycan'a resmi ziyaret yapmayı planladığını ifade etti.
Bayramov da Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın selamını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde parlamentoların önemli rolüne dikkati çekti.
Görüşmelerde, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov da hazır bulundu.
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