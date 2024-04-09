Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov\'u kabul etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrilerinin Bayramını Kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayram öncesi mezarlığa gelerek kabir ziyaretinde bulunan hemşehrilerinin bayramını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.