Kırgızistan\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yılı kutlandı

Kırgızistan'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı münasebetiyle tören düzenlendi.

Başkent Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi koordinasyonunda düzenlenen program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk dünyasının ders alacağı bir gurur günü olduğunu vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nın (1915), İtilaf Devletleri'nin Türk'e karşı giriştiği büyük bir deniz ve kara harekatı olduğunu belirten Gandilov, Türk askerine kimsenin galip gelemeyeceğini söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, vatan sevgisinin imandan geldiğini belirterek, "Çanakkale, bir destanlar ruhudur. Bu destanı yazanlara selam olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, kahraman Türk askerleri başta olmak üzere Kıbrıs'ta ve Karabağ'da şehit düşen tüm Türk milletinin aziz şehitlerin ruhu şad olsun." dedi.

Çanakkale Savaşı sırasında birçok lisenin mezun veremediğini ancak milletin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Ceylan, Türk milletinin her zaman göreve hazır ve vatan için ölmeyi düğün olarak gören bir milletin evlatları olduğunun altını çizdi.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, bugün 18 Mart Şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil tüm Türk dünyası ve İslam alemi için derin anlamlar barındırdığını kaydetti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Aşık, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş olmadığını, fedakarlığın, kahramanlığın ve istiklal mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti.

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yaman'ın, "Çanakkale Zaferi: Türklüğün Diriliş Destanı" ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Roza Abdıkulova'nın da "Çanakkale Zaferi ve Ürkün Olaylarının Edebiyata Yansımaları" başlıklı sunum yaptığı program, KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının Çanakkale türkülerini seslendirmesiyle sona erdi.