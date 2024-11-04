Kırgızistan\'da AA Muhabirine Ödül

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Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığınca, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla Avrora İş Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, törende yaptığı konuşmada, gazetecilerin mesleki bayramını kutlayarak Bakanlığın dijital kalkınma alanındaki çalışmalarını kamuoyuna yansıtan basın mensuplarına teşekkür etti.

Kutnayeva, ödül törenine katılan gazetecilerin Kırgızistan'da dijitalleşme alanında yapılan çalışmaları ülkeye ve dünyaya duyurduklarını ifade etti.

Törende ekranda, Dijital Kalkınma Bakanlığının organizasyonunda Bişkek'te 9 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dijital Forumu'nu konu alan, Anadolu Ajansının haber metinleri gösterildi.

Kutnayeva, AA Kırgızistan muhabiri Aliyev'e, "nüfusun bilgilendirilmesi alanında yakın ve verimli işbirliğini dikkate alarak yüksek profesyonellik, inisiyatif alma ve aktif çalışmasından ve ayrıca Kırgızistan Cumhuriyeti'nin etkili bir dijital kalkınma politikasının uygulanmasına önemli katkı sağlamasından" dolayı ödül verdi.???????