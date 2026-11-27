Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, iç piyasada akaryakıt istikrarını korumak amacıyla yakıttaki fiyat farkının devlet tarafından sübvanse edilmeye devam edilmesi talimatını verdi.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında ve ilgili devlet kurumları ve daire başkanlarının rapor sunduğu haftalık toplantıda, ülkenin iç pazarına yakıt ve yağ tedariki ele alındı.

İç piyasada fiyat istikrarının korunması amacıyla akaryakıttaki fiyat farkının sübvanse edilmesine devam edilmesini ve sektördeki devlet destek mekanizmalarının gözden geçirilmesini isteyen Kasımaliyev, iç piyasaya kesintisiz benzin akışının sürdürülmesi, ülkedeki petrol rafinerileri ile ithalat-ihracat süreçlerinin modernize edilmesi yönünde talimatlarını da yeniledi.

Petrol ürünlerinin yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan ithal eden ve yıllık 1,4 ila 1,85 milyon ton arasında petrol ürünü (benzin, dizel yakıt ve sıvılaştırılmış gaz) talebi bulunan Kırgızistan'da hükümet, olası krizlerin önüne geçmek için tedarik ağını da çeşitlendirmek için Rusya'nın yanı sıra Belarus, Çin ve Özbekistan ile aktif işbirliği yürütüyor.

Ukrayna'nın Rusya'daki enerji ve petrol rafineri altyapısına yönelik uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yaşanan fiyat artışları nedeniyle Kırgızistan hükümeti, litresi 1 dolara kadar yükselen kurşunsuz benzini (Aİ-92) sübvanse etmeye başlamıştı.