Kırgızistan\'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, eğitim uçuşu sırasında Mi-8 askeri tipi helikopterin düştüğü belirtildi.
Resmi haber ajansı Kabar'ın haberine göre, Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopter, inişi sırasında düştü.
Haberde, kazada yaralıların olduğu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kırgızistan Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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