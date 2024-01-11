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Kırgızistan'da Canlı Hayvan İthalatı İçin Veteriner Kontrolleri Artırıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Canlı Hayvan İthalatı İçin Veteriner Kontrolleri Artırıldı

Kırgızistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, canlı hayvan ithalatında sınır noktalarındaki veteriner kontrollerinin artırıldığını duyurdu. Hayvan enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla canlı ithalatına yönelik sınır noktalarındaki tedbirlerin çoğaltıldığı belirtilen açıklamada, ithalatçıların Avrasya Ekonomik Birliği'nin hayvan sağlığı kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Kontrol noktalarında veteriner kontrolünden geçirilen canlı hayvanların veteriner ve sıhhi şartlara uygun karantinaya gönderileceği ifade edildi.

Kırgızistan\'da Canlı Hayvan İthalatı İçin Veteriner Kontrolleri Artırıldı
11.01.2024 - 13:17,
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Kırgızistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığınca, canlı hayvan ithalatında sınır noktalarındaki veteriner kontrollerinin artırıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayvan enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla canlı ithalatına yönelik sınır noktalarındaki tedbirlerin çoğaltıldığı belirtildi.

Canlı hayvan ithalatçılarının, veteriner hizmetlerinin ülkenin üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) hayvan sağlığı kurallarına ilişkin taleplerini yerine getirmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, ithalatçıların sınır noktasındaki Kırgız tarafında baş veteriner giriş belgesini almaları, gerçek ve tüzel kişilerin devlet siciline kaydolmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sınır kontrol noktalarında veteriner kontrolünden geçirilen canlı hayvanların veteriner ve sıhhi şartlara uygun karantinaya gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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