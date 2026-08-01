Kırgızistan'da F1 H2O Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da F1 H2O Şampiyonası Başladı

Kırgızistan\'da F1 H2O Şampiyonası Başladı
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Kırgızistan, 2026 F1H2O Dünya Su Motoru Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 13 ülkeden katılım.

ÇOLPON- Kırgızistan, Dünya Su Motoru Sporları Şampiyonası'nın uluslararası ayağı olan "UIM F1 H2O Grand Prix of Kyrgyzstan" organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Deniz seviyesinden 1607 metre yükseklikte bulunan Issık Göl'de, su üzerinde Formula olarak bilinen F1H2O Dünya Su Motoru Sporları Şampiyonası organize edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kanada'ya, İngiltere'den ABD'ye kadar 13 ülkeden 8 takımını ve 18 pilotunu bir araya getiren 2026 F1H2O Dünya Şampiyonası'nın açılışı yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle ülkede ilk kez düzenlenen şampiyonanın, ülkenin uluslararası tanıtımına ve turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Dev organizasyonun açılışına, Cumhurbaşkanı Caparov'un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, H2O Racing'in Kurucusu Nicolo di San Germano ve Uluslararası Spor Federasyonları Birliği Başkanı Raffaele Chiulli katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Dünya Su Motoru Sporları Şampiyonası'nın düzenlenmesindeki ilk adımın, mart ayında Uluslararası Spor Federasyonları Birliği Başkanı Raffaele Chiulli ile yapılan görüşmeyle başladığını anlattı.

Törene katılan Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan liderlerine teşekkür eden Caparov, "Katılımınız, Orta Asya bölgesinin güven, karşılıklı saygı, yakın dostluk ve ortak kalkınma bölgesi haline geldiğini teyit etmektedir." dedi.

Bu sporun dünyanın en prestijli, en heyecan verici ve teknolojik açıdan en gelişmiş spor müsabakalarından biri olduğunu vurgulayan Caparov, öncelikleri arasında ülkenin doğal güzelliklerini ve ekolojisini korumak bulunduğunu kaydetti.

Tek kişilik teknelerin mücadele ettiği ve dünyanın en riskli su sporu kategorileri arasında gösterilen F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Kırgızistan ayağındaki yarışlara, protokolün katılımıyla start verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da F1 H2O Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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