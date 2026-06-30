Kırgızistan'da Geçici 'Yeşil Koridor' Uygulaması

Kırgızistan'da vize ve göç mevzuatını ihlal ederek yasal kalış süresini aşan yabancı ülke vatandaşları ile vatansız kişilere yönelik geçici 30 günlük "Yeşil Koridor" uygulaması hayata geçirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yasa dışı konumda bulunan yabancıların, herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmaksızın ülkeden gönüllü olarak ayrılabilmelerine imkan sağlamak amacıyla geçici "Yeşil Koridor" uygulamasının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olacak uygulama kapsamında, kalış kurallarının ihlalinden kaynaklanan idari para cezalarının tahsil edilmeyeceği ve çıkış vizesinin harç alınmaksızın düzenleneceği aktarıldı.

Yasal kalış süresini ihlal etmiş kişilerin, öncelikle bulundukları yerdeki Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı birimlerine başvurarak çıkış vizesi düzenlenmesi için gerekli resmi belgeyi temin etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, söz konusu belgenin alınmasının ardından, çıkış vizesi başvurusunun Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının Elektronik Vize Sistemi (www.evisa.e-gov.kg) üzerinden bizzat yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın yalnızca Kırgızistan'dan ayrılmak isteyen yabancılar için geçerli olduğu vurgulanırken, ülkede kalmaya ve yasal statü elde etmeye çalışanların, mevcut göç yasalarına göre kayıt ve vize işlemlerini normal prosedür üzerinden tamamlamaları gerektiği ifade edildi.