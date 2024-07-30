Kırgızistan'da Geleneksel El Yapımı Yiyecek Kurut Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika
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Kırgızistan'da Geleneksel El Yapımı Yiyecek Kurut Popülerlik Kazanıyor

Kırgızistan'da popülerliği artan geleneksel el yapımı yiyecek kurut, tat çeşitliliğiyle pazarda yerini alıyor. Kurut, Türk mutfağında olduğu gibi Kırgız mutfağında da kullanılan, tarifi binlerce yıldır Orta Asya'nın göçebe halkları tarafından nesilden nesile aktarılan kurutulan koyu kıvamlı bir süt ürünü olarak biliniyor. Süzme yoğurttaki suyun alınmasıyla elde edilen kurut, bugün tat çeşitliliğinin yanı sıra özgün renkleri, çeşitli ebatları ve yapısıyla her zevke hitap ediyor. Son yıllarda gençler ve turistler arasında popülerliğinin artmasıyla kurut, kişiselleştirmiş şekliyle raflarda da ambalajlı satılmaya başladı. Kırgızistan'ın Narın Bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde yaşayan Canıl Egemberdiyeva, pazara çıkardığı kurutun 20 türünü hazırladığını söyledi. Egemberdiyeva, kurutun Kırgız geleneksel besinleri arasında yer aldığını belirterek, 'Evimde 5 yıldır kurut hazırlıyorum. Kurutları ebadına, yapısına ve ağız tadına göre yapıyorum.' dedi. Kurutun tarifini anlatan Egemberdiyeva, 'Kurut, süzme yoğurttan elde ediliyor. Yoğurdu bez torbaya koyuyoruz ve suyunun iyice süzülmesini sağlıyoruz. Tuz ekliyoruz ve yoğurarak şekil veriyoruz. Gölge bir yerde iyice kurutulmaya bırakıyoruz. Her tarafı kuruyup, iyice sertleşince, kurut elde ediliyor.' ifadelerini kullandı. Egemberdiyeva, sağlığa faydalı ürünün klasiğini, biberlisini, fümelisini, yuvarlağını ve çeşitli ot tatlarıyla hazırladığını kaydetti.

30.07.2024 11:12
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Kırgızistan'da popülerliği artan geleneksel el yapımı yiyecek kurut, tat çeşitliliğiyle pazarda yerini alıyor.

Kurut, Türk mutfağında olduğu gibi Kırgız mutfağında da kullanılan, tarifi binlerce yıldır Orta Asya'nın göçebe halkları tarafından nesilden nesile aktarılan kurutulan koyu kıvamlı bir süt ürünü olarak biliniyor.

Süzme yoğurttaki suyun alınmasıyla elde edilen kurut, bugün tat çeşitliliğinin yanı sıra özgün renkleri, çeşitli ebatları ve yapısıyla her zevke hitap ediyor.

Son yıllarda gençler ve turistler arasında popülerliğinin artmasıyla kurut, kişiselleştirmiş şekliyle raflarda da ambalajlı satılmaya başladı.

"Kurutun 20 türünü hazırlıyorum"

Kırgızistan'ın Narın Bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde yaşayan Canıl Egemberdiyeva, AA muhabirine, pazara çıkardığı kurutun 20 türünü hazırladığını söyledi.

Egemberdiyeva, kurutun Kırgız geleneksel besinleri arasında yer aldığını belirterek, "Evimde 5 yıldır kurut hazırlıyorum. Kurutları ebadına, yapısına ve ağız tadına göre yapıyorum." dedi.

Kurutun tarifini anlatan Egemberdiyeva, "Kurut, süzme yoğurttan elde ediliyor. Yoğurdu bez torbaya koyuyoruz ve suyunun iyice süzülmesini sağlıyoruz. Tuz ekliyoruz ve yoğurarak şekil veriyoruz. Gölge bir yerde iyice kurutulmaya bırakıyoruz. Her tarafı kuruyup, iyice sertleşince, kurut elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Egemberdiyeva, sağlığa faydalı ürünün klasiğini, biberlisini, fümelisini, yuvarlağını ve çeşitli ot tatlarıyla hazırladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Orta Asya, tat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Geleneksel El Yapımı Yiyecek Kurut Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Geleneksel El Yapımı Yiyecek Kurut Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika
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