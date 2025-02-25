Kırgızistan'da Grip Vakaları Artıyor

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BİŞKEK, 25 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir hastanede hasta bir çocuğu muayene eden bir doktor, 24 Şubat 2025.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde ülkede akut solunum yolu viral enfeksiyonları ve grip vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla çocukların okula devam durumunu takip altına aldı. (Fotoğraf: Roman Gainanov/Xinhua)