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Kırgızistan'da mahkumların itaatsizlik eylemi bastırıldı, 120 kesici alete el konuldu - Son Dakika
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Kırgızistan'da mahkumların itaatsizlik eylemi bastırıldı, 120 kesici alete el konuldu

Kırgızistan'da 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşen itaatsizlik eylemi hızlı bir şekilde bastırıldı. Eylemin organizatörleri belirlenerek izole edildi. Cezaevinde yapılan aramada uyuşturucu madde, cep telefonu, kesici alet ve diğer yasaklı eşyalara el konuldu. Ceza İnfaz Kurumu, suç örgütlenmeleriyle mücadelede aktif rol oynuyor ve suç kültürünü ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan\'da mahkumların itaatsizlik eylemi bastırıldı, 120 kesici alete el konuldu
27.01.2024 - 11:59,
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Kırgızistan'da mahkumların itaatsizlik eylemi bastırılarak 120 kesici alete el konulduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevi İcra Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'nda 50 ila 60 hükümlünün kurum çalışanlarının yasal taleplerine toplu itaatsizlikte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, itaatsizlik eyleminin "hızlı" şekilde bastırıldığı, olayın organizatörlerinin belirlenerek izole edildiği aktarıldı.

Cezaevinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde, 22 cep telefonu, 120 kesici alet ve 146 diğer yasaklı eşyaya el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumunun suç örgütlenmeleriyle mücadeleyi aktif şekilde sürdürdüğü ve suç kültürünü ortadan kaldırmak amacıyla sistematik çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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