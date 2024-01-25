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Kırgızistan'da öğretmenin öğrenciye saldırısı olay oldu - Son Dakika
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Kırgızistan'da öğretmenin öğrenciye saldırısı olay oldu

Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir okulda bir lise öğrencisi, öğretmenin saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğretmenin öğrencisini yumrukladığı ve diğer öğrencilerin sınıfı terk ettiği görüldü. Olayın ardından resmi makamlar açıklama yaparken, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ise olaya ilişkin bir komisyon kurulacağını duyurdu.

Kırgızistan\'da öğretmenin öğrenciye saldırısı olay oldu
25.01.2024 - 21:15,
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Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Sapat Eğitim Kurumları" bünyesinde ülkenin Batken Bölgesi'nde faaliyet gösteren okulda bir lise öğrencisi öğretmenin saldırısına uğradı.

Ülkede sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntüde, bir öğretmenin sınıftan koridora çıkardığı öğrencisinin yüzünü "acımazsızca" yumrukladığı ve diğer öğrencilerin sınıfı terk ettiği görüldü.

Öğretmenin öğrencisine şiddetini içeren bu görüntü sosyal ağlara ve medyaya düşmesinin ardından kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Resmi makamlar olaya ilişkin açıklama yaptı

Batken Bölge Valiliği Basın Merkezince yapılan açıklamada, olayın 22 Ocak'ta Batken Bölgesi'ndeki Kızıl Kiya şehrindeki "Sapat Uluslararası Eğitim Kurumu"na bağlı Kızıl-Kiya Lisesi'nde yaşandığını duyuruldu.

Bölge Emniyet Müdürlüğü de "çok sesli güldüğü" gerekçesiyle öğrencisine şiddet uygulayan 35 yaşındaki öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık inceleme komisyonu kuruyor

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının resmi internet sitesindeki olaya ilişkin açıklamada ise çocuk haklarının korunmasına yönelik bir komisyon kurulması ve yerinde inceleme yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Olayın polisin kontrolünde olduğu ifade edilen açıklamada, öğrencisini darbeden öğretmen ile okul müdür yardımcısının görevinden alındığı, okul müdürünün kişisel sorumluluğunun, pedagoji konseyinin acilen yapılacak toplantısında değerlendirileceği kaydedildi.

Olay devlet kanalının ana haber bültenine konu oldu

Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumunun (UTRK) bünyesindeki Alatoo-24 haber kanalında yayımlanan haber bülteninde, "Sapat Uluslararası Eğitim Kurumu'na bağlı Kızıl-Kiya Lisesi'nde öğrencisini yumruklayan öğretmen tutuklandı" denildi.

Haberde, öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüsüne ve gözaltındaki öğretmenin fotoğrafına yer verildi.

Kaynak: AA
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