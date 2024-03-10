Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde hatimle ilk teravih namazı kılındı.
Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un vaazını dinledi.
Ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazı hatimle iki saatte kılındı.
Cami imamı Abdullah Akparalı Uulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan coşkusu geldi. Allah, tüm Müslümanların dileklerini kabul etsin." dedi.
Akparalı Uulu, tüm dünya Müslümanlarına ülkelerinde huzur ve bereket temennisinde bulundu.
Kırgızistan'da 2 binden fazla camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Ramazan Ayı Başladı: İlk Teravih Namazı Hatimle Kılındı - Son Dakika
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
ABD'li bir müzayede evi, Prenses Diana'nın eski sevgilisi James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satışa çıkardı. Mektuplar, gizli ilişkileri dönemine ait olup, kraliyet ailesi için utanç kaynağı olabilecek içeriklere sahip. Hewitt'in mektupları satmak istemesi, Diana'nın ailesi ve hayranları arasında tepkilere neden oldu. Ancak hukuk uzmanları, mektupların sergilenmesinin telif hakkı ihlali olmadığını belirtti.
Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik'in 11 belediyeden oluştuğunu ve sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi olduğunu belirtti. Yaman, vatandaşların kendilerine 7/24 ulaşabileceğini ve mahallelerdeki sorunları bizzat görüşerek çözeceklerini söyledi. Ayrıca, gençlere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacağını ve akıllı durakların sayısının artırılacağını da vurguladı. Yaman, su depolarının doluluk oranını kontrol ettiklerini ve alternatif su kaynakları üzerinde çalışacaklarını ifade etti.
Çorum'un Akkent bölgesinde M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., hastaneye ulaşmak için kaçtı. Ancak darpçılar, hastane bahçesine gelerek silahla havaya ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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