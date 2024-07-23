Kırgızistan'da Sel Felaketi: Hastane, Köprüler ve Yollar Sular Altında

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Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen sel hasara neden oldu.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arstanbap köyünde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde bir hastane binası, 5 köprü, iç yollar ve parklar sular altında kaldı, 23 araç sele kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine köye 50 polis, 250 sivil ve Acil Durumlar Bakanlığı personeli sevk edilirken, ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinde de yağmur nedeniyle Kaldai köyündeki Kara-Koi ve Murdaçi meralarından gelen sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.