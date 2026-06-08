Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası - Son Dakika
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Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası

08.06.2026 00:38
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Deniz Barut ve İbrahim Büyükak, Kırgız öğrencilerle oyunculuk üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Kırgızistan'da düzenlenen "10. Türk Filmleri Haftası" etkinliğine katılan oyuncular Deniz Barut ve İbrahim Büyükak, Kırgız öğrencilerle bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan İlk Okul Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Barut ve Büyükak, oyunculuk kariyerleri ile meslek hayatlarına dair öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Yetenek sizi bir yere kadar taşır, mutlaka çalışmalısınız"

Öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulunan İbrahim Büyükak, oyunculuğun sabır ve şans gerektirdiğini, ancak asıl önemli olanın karşılaşılan şansı doğru değerlendirmek olduğunu vurguladı.

Büyükak, konuşmasında, "Çalışmak çok önemli çünkü yetenek sizi ancak bir yere kadar taşır. Mutlaka çalışmanız, yeteneğinizi geliştirmeniz, izleyerek ve okuyarak bir şeyleri derinleştirmeniz, hayatı daha iyi kavramanız lazım. Biraz sabırlı olmak, çalışmak ve olumsuzluklarla karşılaşıldığında onlara göğüs gererek mücadele etmek gerekiyor." dedi.

"Dünyadaki en büyük problem okumanın azlığı"

Dünyadaki en büyük problemlerden birinin okuma alışkanlığının azlığı olduğunu dile getiren Deniz Barut ise oyunculuk mesleğini seçme nedenini şu sözlerle aktardı:

"İnsan psikolojisiyle, farklı fikirlerle ve insanların farklı durumlarıyla ilgileniyorum. Belki de sadece oyunculuk sayesinde farklı karakterleri ve 'benleri' deneyimleyebilirdim. Bunun tadını ve keyfini çıkarıyorum, bu yüzden oyunculuk yapıyorum."

Söyleşide duygusal ve eğlenceli anlar yaşandı

Göçebe kültürünün bir parçası olan ağız kopuzu sanatına ilgi duyduğunu belirten Deniz Barut, Türk sinemasının bilinen eserlerinden "Bak Postacı Geliyor" filminde yer alan "Mendil Verem Mi" şarkısını öğrencilerle birlikte seslendirdi.

Söyleşide, bir öğrencinin Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserinden sinemaya uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müzik sözlerini okuması salonda duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik, Türk Filmleri Haftası kapsamında Kırgızistan'a gelen sanatçılara teşekkür hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası - Son Dakika

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