Kırgızistan'da Türkçe Şarkı Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Türkçe Şarkı Yarışması düzenlendi

Kırgızistan\'da Türkçe Şarkı Yarışması düzenlendi

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), Türkçe öğrenen kursiyerler arasında şarkı yarışması düzenledi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Türkçesi'nin ülkemiz ile Orta Asya'yı bağlayan değerlerden biri olduğunu vurguladı. Yarışmanın birincisi Kanış Nurdi oldu.

04.06.2024 21:33
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Kırgızistan'da 1996'dan bu yana faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), Türkçe Şarkı Yarışması düzenledi.

TTÖMER, başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda eğitim yılının kapanışı vesilesiyle Türkçe öğrenen kursiyerler arasında şarkı yarışması yaptı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Türkçesi'nin ülkemiz ile Orta Asya'yı bağlayan değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Doğan, Türkiye Türkçesi'nin ortak bir dil olduğuna işaret ederek, "Bizim bugün Türkiye'de konuştuğumuz Türkiye Türkçesi'nin kökeni Orta Asya'dan geliyor, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan..." dedi.

TTÖMER'in Kırgızistan'ın genelinde faaliyet gösterdiğini belirten Doğan, "Türkiye Türkçesi'ne çok talep oldu. Karşılamakta zorluk çektik. Bütün zorluklara rağmen faaliyetlerimizi genişlettik. Faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

Doğan, TTÖMER ile Kırgızistan'ın bakanlıkları, üniversiteleri ve parlamentosu arasında işbirliklerinin bulunduğunu anımsattı.

Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, bu yıl TTÖMER kursiyer sayısının 6 bini aştığını belirterek, Kırgız soydaşların ilgisinin artmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim alanına en büyük desteği ve yatırımı olan ülke olduğunu ifade eden Dulkadir, ???????TTÖMER'in Türkçe Şarkı Yarışması'nın gelenekselleştiğinin altını çizdi. Dulkadir, yarışmanın finalistlerine başarı diledi.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri İrfan Gürdal, Fatih Erenler, Necip Yılgın ve Bişkek Türk Okulu Müzik Öğretmeni Şafak Baş yaptı.

Kanış Nurdi, gitar eşliğinde keman çalarak seslendirdiği "Anlasana" adlı şarkısıyla birinciliği, Erbolot Urtmatbek Uulu, "100 Yılda Yüz Akıyla" adlı şarkısıyla ikinciliği, Nurzat Keldibekova müzik grubunun katılımıyla "Elfida" adlı şarkısıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi, ardından ülkenin ünlü şarkıcısı Jax sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Türkçe Şarkı Yarışması düzenlendi - Son Dakika

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