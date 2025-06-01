Kırgızistan'da Yolsuzlukla Mücadele Başarıları - Son Dakika
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Kırgızistan'da Yolsuzlukla Mücadele Başarıları

Kırgızistan\'da Yolsuzlukla Mücadele Başarıları
01.06.2025 10:37
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Caparov, yolsuzlukla mücadele sayesinde 2.287 milyar dolar bütçeye katkı sağlandığını açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü yolsuzlukla mücadele çalışmalarıyla bütçeye 2 milyar 287 milyon dolar katkı sağlandığını söyledi.

Caparov, başkent Bişkek'te Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) yeni hizmet binasının açılış töreninde katılımcılara hitap etti.

Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi çalışanlarının kararlı eylemleri sayesinde yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Sonuç olarak ülke bütçesine 200 milyardan fazla som (2 milyar 287 milyon dolar) katkı sağlandı." dedi.

Komitenin ülke ekonomisine sağladığı katkılara değinen Caparov, daha önce hukuka aykırı olarak özelleştirilen 1100'den fazla taşınır ve taşınmaz malın devlete iade edildiğini ifade etti.

Caparov, komitenin eski binasının 1983 yılında inşa edildiğini anımsatarak, 2023'te modern inşaat teknolojileri kullanılarak yeni bir binanın inşasına başlandığını ve bugün açılışı gerçekleştirilen yeni kompleksin etkili çalışma için tüm koşulları sağladığını vurguladı.

Ulusal güvenlik konularına özel önem verildiğini belirten Caparov, iktidara geldiği 2021 yılından bu yana Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi için 73 idari bina, 7 anaokulu ve 14 sosyal konut binası dahil olmak üzere ülke genelinde 94 tesisin devreye alındığını bildirdi.

Caparov, komitenin modernizasyonu kapsamında alınan en önemli stratejik kararlardan birinin, Korgeneral Anarbek Bakayev'in adını taşıyan ülkenin kendi Ulusal Güvenlik Akademisi'nin açılması olduğunun altını çizdi ve bundan sonra istihbarat elemanların Bişkek'te eğitileceğini kaydetti.

"İstihbaratımız üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." diye konuşan Caparov, görevi sırasında hayatını feda eden Cumabek Asankulov, Anarbek Bakayev, Yusup Mukanbayev'i andı ve bu kişilerin örnek isimler olduğunu sözlerine ekledi.

Caparov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile birlikte çağdaş standartlara uygun inşa edilen ve çalışanların etkin şekilde çalışması için gerekli her türlü donanıma sahip olan binayı gezdi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Yolsuzlukla Mücadele Başarıları - Son Dakika

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