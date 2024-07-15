Kırgızistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Kırgızistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

Kırgızistan'da dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Oş şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de kayboldu. Selde bulunan 2 cansız beden Özbekistan tarafından Kırgızistan'a teslim edildi. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda, 44 yaşındaki kadının 3 kızın annesi olduğu belirlendi.

15.07.2024 23:03
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- Kırgızistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

BİŞKEK - Kırgızistan'da dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yapışların yol açtığı selde bilanço artıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 4'e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerine ise 3 saat sonra Özbekistan ekipleri ulaştı. Özbekistan'ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan'a teslim edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Özbekistan, Acil Durum, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika

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