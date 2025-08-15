Kırgızistan-İran İşbirliği Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran ile ulaşım ve transit potansiyelinin verimli kullanılmasının Kırgız-İran ortaklığının önemli alanlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı için Kırgızistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'i kabul etti.

İran ile kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının öncelikli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Caparov, "Yıllar süren etkileşim sonucunda taraflar, karşılıklı çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin etkin bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu." diye konuştu.

Caparov, İran ile ulaşım ve transit potansiyelinin verimli kullanılmasının Kırgız-İran ortaklığının önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, "Bu durum İran limanları üzerinden okyanusa erişimi kolaylaştıracaktır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını iletti.

Arif, İran'ın Kırgızistan ile ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.