Kırgızistan, Olimpiyat Madalyalarıyla Gurur Duyuyor - Son Dakika
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Kırgızistan, Olimpiyat Madalyalarıyla Gurur Duyuyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan dönen Kırgızistan kafilesini kutladı. Kırgız sporcular, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

13.08.2024 12:35
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen Kırgızistan kafilesini kutladı.

Paris'ten Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla dönen Kırgızistan kafilesi, başkent Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Karşılama töreni, hükümet binası önünde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla devam etti.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Bağımsız Kırgızistan tarihinde ilk kez kazandığınız 6 madalyayla vatanınıza döndüğünüz için sizi içtenlikle kutluyorum." dedi.

"Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'da kazanılan madalya sayısı ülkemizin spor tarihinde en başarılı ve verimli sonuç oldu." diyen Caparov, Kırgız spor tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ve Kırgız sporunun temellerini atan atalarının başlattığı bu yolun devam edeceğini söyledi.

Olimpiyat Oyunları'na katılan toplam 16 sporcunun her birine lüks otomobil ve para ödülü takdim edilirken, boks ve güreş branşında gümüş madalya kazanan millilere yaklaşık 120'şer bin dolar, güreş branşında bronz madalya sahibi sporculara da 82'şer bin dolar ödül verildi.

Kaynak: AA

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